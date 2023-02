¿Lo hizo apropósito? Alessia Rovegno no se quedó callada y decidió responderle a Magaly Medina, quien en reiteradas oportunidades la ha tildado de “tonta y burra”, luego de su participación en el Miss Universo 2022.

Frente a ello, la hija de Bárbara señaló que no tiene problemas con la popular ‘Urraca’, pero aseguró que nunca ha visto su programa. “Jamás he visto ese programa y tampoco lo vería. No pierdo mi tiempo ahí. Cada quien tiene su opinión, no me lo tomo personal”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Por otra parte, la novia de Hugo García aceptó que en algún momento, durante el certamen de belleza internacional, se dejó llevar por los nervios y no dio unas buenas respuestas.

“Me pongo nerviosa, saber que muchas personas me están viendo, es normal ponerse nerviosa (...) La entrevista personal yo sentí que fue una de las mejores cosas que hice. Una felicidad enorme cuando me llamaron al top, estoy contenta y muy agradecida”, agregó.

Tras finalizar la nota para “Amor y Fuego”, Alessia Rovegno no dudó en mandarle su ‘chiquita’ a la popular ‘Urraca’, y agradeció de manera un tanto particular a Rodrigo González, pues recordemos que el conductor de Willax TV y la figura de ATV ya no son amigos hace algunos años atrás.

