Roberto ‘Chorri’ Palacios decidió romper su silencio y habló para el programa “Amor y Fuego” del último ampay del que fue protagonista, donde nuevamente le habría sido infiel a su esposa, Karla Quintana, días antes de renovar sus votos matrimoniales.

Previo a presentar la nota, Rodrigo González ‘Peluchín’ no dudó en opinar respecto a la presunta demanda que le entablaría el exfutbolista a Maribel Meza, la ‘manzana de la discordia’ en el matrimonio de Palacios.

“Lo que nos faltaba, lo que dice este pendejeretazo, que las pruebas son antiguas, que no tienen nada que ver con su presente. Me imagino que tendrá cómo demostrarlo”, comenzó diciendo.

Durante el informa, el ‘Chorri’ afirmó que solo busca que Maribel se retracte con sus declaraciones acusándolo de infiel, pues caso contrario, no le temblaría la mano para demandarla.

“No me he comunicado (con ella) todavía, pero mi abogado ya va a tomar cartas en el asunto porque eso no va a quedar así. Ahorita no tengo ánimo para conversar sobre ese tema. Ya en su momento conversaré, hablaré. Que se aclare todo esto”, dijo para el programa de Willax TV.

Frente a ello, Maribel Meza no se quedó callada y aseguró tener todas las pruebas que demostrarían que mantuvo intimidad con Roberto Palacios. “Si me ha indignado un poco porque no va a estar su fantasma del señor. No lo he obligado con ninguna pistola, él sube solito al carro. Ahí están las conversaciones que ni yo le exijo absolutamente nada, ni le chantajeo para que él vaya conmigo”, señaló para ‘Amor y Fuego’.

