Roberto ‘El Chorri’ Palacios se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber sido ampayado nuevamente con una mujer de nombre Maribel Meza, con quien le habría sido nuevamente infiel a su esposa Karla Quintana, días antes de renovar sus votos matrimoniales.

Y es que la encargada de poner el descubierto dicha traición fue Magaly Medina, quien no se guardó nada y le dijo todas sus verdades al exseleccionado nacional.

En la última edición de “Magaly TV, La Firme”, la popular ‘Urraca’ reveló que el exdeportista seguía viviendo con su pareja después de las imágenes de una presunta infidelidad con otra mujer.

“Otro gran ejemplar del mundo masculino, el Chorri Palacios. Hoy día lo hemos visto en su casa, no ha pasado nada (...) Salió con una mochila y dijimos: ‘Ya, lo botaron con todo y sus chivas’, pero no, luego más tarde regresó. Con él, la vida no le afectó nada (…) Las mujeres no estamos para estarle creyendo a un mentiroso, alguien que no cumple con su palabra” , dijo Magaly bastante indignada.

Por otra parte, Medina no dudó en criticar fuertemente a la esposa del Chorri Palacios por no “ponerse fuerte” y seguir aceptando que su marido le siga mintiendo en la cara.

“ Él había dicho en repetidas oportunidades, luego de los dos ampays, que lo único que estaba tratando es rescatar a su familia y que no iba a volver a pasar, pero parece que no le importa nada, y lo que es más, tiene la seguridad que en su casa nunca le pasa nada”, finalizó diciendo.

