José María Barraza , hijo del actor cómico Miguel ‘Chato’ Barraza, fue denunciado por su expareja Andrea Muñoz de abandonarla económicamente y de no preocuparse por el bebé que viene en camino.

La joven fue entrevistada por ‘Magaly TV La Firme’ y expresó su desesperación por no tener la ayuda del cantante, quien la ha bloqueado en redes sociales y rompió toda comunicación con ella.

“Temo mucho que le pase algo a mi hijo. Mi embarazo ha sido delicado y que él nos haga esto sin previo aviso... de la noche a la mañana me bloquea y me deja en la nada”, comentó la dolida madre.

Ella aseguró que está en totalmente abandono con casi 9 meses de embarazo y a días de dar a luz. Reveló que su bebé no tiene nada, “ni un coche, ni una cuna, un pañal, ni siquiera un tina, ni ropa”.

“No estoy trabajando. Desde que estoy embarazada, él me daba más o menos 28 soles diarios, que son 200 soles a la semana y eso era para yo alimentarme diariamente. Me ha dejado abandonada a poco tiempo de dar a luz” , sostuvo Muñoz.

Andrea Muñoz buscó a ‘Tomate’ Barraza

Andrea Muñoz s vio en la necesidad de buscar a ‘Tomate’ Barraza, primo de José María Barraza para que pueda ayudarla.

“Tuve que recurrir a su primo, ‘Tomate’, me apoyó y le exigí que se haga cargo de su hijo. El dijo ‘si voy a cumplir’ y al otro día falló. Dijo que no podía firmar nada conmigo porque seria aceptar que es su hijo. Él se comprometió a hacer una conciliación conmigo y no cumplió”.

José maría habría regresado con su esposa y esta sería la razón por la que abandonó a Andrea Muñoz en pleno embarazo. Por ello, Magaly Medina invocó al ‘Chato’ Barraza a que hable con su hijo:

“Hay que decirle al abuelo, el ‘Chato’ Barraza, porque sus hijos siempre han estado pegados a él, creo que el chato debería movérsele algo, porque es su familia”.

TE PUEDE INTERESAR