Andrea Muñoz, de 29 años, con 8 meses de embarazo denunció por agresión a su pareja, el cantante José María Barraza, hijo del actor cómico Miguel ‘Chato’ Barraza.

“Me agredió física y psicológicamente mientras estaba embarazada, me fue infiel, me estafó, me engañó. Una vez ya perdí otro vida, y ya no” , contó al programa ‘Magaly TV La Firme’.

La historia no acaba allí: el cantante, primo de Carlos ‘Tomate’ Barraza, se casó en agosto del 2021 con otra mujer y Andrea no estaba enterada.

El programa de ATV tuvo acceso al acta de matrimonio de José María Barraza con una mujer de nombre Carmen Da Silva.

“Yo no sabía (que se casó)” ; dijo la dolida joven sobre el integrante de la orquesta ‘Los Barraza’.

“Mantenía una relación paralela contigo. Este era un hombre que tenía dos hogares, uno en San Miguel y otro en San Luis, cómo pueden ser estos hombres tan miserables de no ser sinceros, cómo pueden mentir con tanta facilidad” , dijo indignada Magaly Medina.

TE PEUDE INTERESAR