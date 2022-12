John Kelvin volvió a los escenarios tras estar 15 meses encarcelado en el penal de Lurigancho. Sin embargo, no todo el público lo recibió con los brazos abiertos, como esperaba el cumbiambero.

El programa ‘Magaly TV La Firme’ llegó hasta la discoteca Holiday, ubicada en Ate, donde se presentó la expareja de Dalia Durán para comprobar cómo fue la reacción de los asistentes al ver al cantante.

“Un público que no acudió por él, sino fue a divertirse a una discoteca y se encontró con que John Kelvin iba a cantar” , comentó Magaly Medina.

John Kelvin arrancó el pie izquierdo y pasó roche al no presentarse al tiempo. El maestro de ceremonias lo anunció hasta en tres oportunidades, pero un incidente provocó la demora y el público comenzó a pifiar, en medio de reclamos.

Finalmente, cuando salió Jonathan Sarmiento Llanto, su verdadero nombre, se disculpó: “Lamentablemente, quería que vean lo horrible que pasé, pero no salió el audio. Permítanme entrar en sus corazones con mis nuevos éxitos”.

Aunque el la discoteca estaba abarrotada, algunos asistentes ignoraban que el sentenciado por agresión física iba a cantar con su orquesta.

“Como se ha visto, la gente acá no lo está apoyando”; “yo no sabía que se iba a presentar hoy, sino no venía. No (yo no he venido por él)”, fueron algunos comentarios de la gente.

