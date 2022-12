Fue motivo de críticas y burlas durante semanas por cenar, brindar y consolar a John Kelvin, quien luego de firmar la conciliación, se llevó a Dalia Durán a un restaurante, donde le cantó y grabó divirtiéndose con él.

Esta vez no se mostró distante ni ajena a los comentarios y aceptó sus errores: “Cuando uno se lo busca, se lo busca, hay que apechugar. Sé que la fregué, tengo que asumir las consecuencias de mis actos. Fue una lavadita de cara al padre de mis hijos”.

La cubana se arrepiente de todo, menos de haber mencionado que Magaly Medina hubiera entrevistado mejor a John Kelvin: “Me incomodó que no fueran duros con él, que fueran suavecitos en algunas cosas. Creo que una de sus condiciones es que no pusieran mis imágenes el día que se presentó en ‘Amor y fuego’. Sin embargo, no lo hicieron; eso me pareció bien”.

Magaly Medina reveló que Dalia Durán no asistió a sus terapias psicológicas y la cubana ahora estaría retomándolas: “Yo ya retomé mis terapias. Estoy con terapias gracias a Dios y voy a continuar porque es un proceso muy largo”.

