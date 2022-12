Dalia Durán se burló de la actual ‘pareja’ de su exesposo John Kelvin. El cumbiambero aún no ha oficializado a Alejandra Acha , a quien conoció por medio de su abogado Franco de la Cuba, pero recientemente se fue de viaje con la joven a las playas de Piura.

Además, cuando al cantante se le ha preguntado por ella, él ha preferido cambiar de tema, negando cualquier relación sentimental. Recordemos que Alejandra Acha estuvo en la audiencia virtual cuando el Poder Judicial ordenó la excarcelación de John Kelvin.

Al respecto, Dalia Durán se burló de la ‘saliente’ de su expareja, al ser negada públicamente. “Qué pena, ¿no? Eso es feo. Es horrible que te nieguen, que no pongan tu fotito allí, pero bueno” , dijo sobre el hecho de que el padre de sus hijos no ponga fotos con Acha.

Asimismo, la cubana se mostró sorprendida por la forma en que ellos se conocieron, cuando John Kelvin estaba encarcelado. “Si lo conoces en prisión es un poco descabellado, como no te tomas un tiempo (para conocerlo)” , dijo sobre la joven.

“No me interesa, que se le lleve Piura, a Houston, a Nueva York. Si él está con alguien es asunto de él, a mi qué me importa, mientras a mis hijos no les perjudique en nada y él cumpla su rol de padre y lo pueda separar con el rol de pareja que tengo, no me importa”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR