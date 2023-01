Roberto ‘Chorri’ Palacios continúa con su vida pese a que se ha descubierto que fue infiel a su esposa Karla Quintana, hasta el momento, en tres oportunidades, según los ampays de ‘Magaly TV La Firme’.

Sin embargo, la madre de sus hijos sí habría reaccionado mal al enterarse que su esposo volvió a sacar los pies del plato. Fue Magaly Medina quien dio detalles de lo que pasó en la casa del ‘Chorri’ tras su nuevo ampay.

“¿Quieren saber qué pasó con el Chorri? Lo botaron a la calle con toda su ropa, sus maletas. Se fue de su casa, la señora se puso brava y le dijo ‘ no me la vuelves a hacer mentiroso de porquería ya no soportó tu falsedad” , dijo la ‘Urraca’ este 26 de enero.

Aunque la esposa del ‘Chorri’ habría explotado por la nueva infidelidad, aparentemente lo volvió a perdonar, como lo hizo en el 2022.

“Bueno, supongo que es fácil de deducir. Alguien que te perdonó una, que te perdono dos, te va a perdonar tres, te va a perdonar cinco, te va a perdonar todas”, finalizó Magaly.

Qué dijo la amante del Chorri Palacios

Maribel Meza, la última amante del Chorri Palacios se pronunció en el programa “Magaly TV: La Firme” y reveló desde cuándo conoce al deportista.

“Yo conozco a Roberto Palacios desde el 2016. A través de las redes sociales me hice amiga de él”, indicó.

Y aunque tenían años de conocerse, recién tuvo su primer encuentro con el ‘Chorri’ desde noviembre de 2022: “Yo viajaba a Lima, pero siempre lo choteaba. Siempre me invitaba y me escribía. Yo le decía ‘oye tal día viajo’ y lo dejaba plantado. Hasta que un día estaba aburrida, no tenía con quien hacer hora, le escribo y él me dijo ‘ya, ¿dónde estás?’ Y ya pues ”.

