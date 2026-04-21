Alessia y Vambina presentan “Vichayito”, el segundo sencillo de su próximo álbum Cumbia de As, una producción que explora nuevas dimensiones de la cumbia peruana desde una mirada contemporánea.

La segunda canción del álbum está ya disponible en todas las plataformas digitales; el tema reafirma la identidad sonora del dúo y consolida el concepto artístico de un proyecto que apuesta por la fusión entre música, estética y narrativa cultural.

“Vichayito” se construye como una pieza evocadora que traslada al oyente al norte del Perú, tomando como inspiración directa sus paisajes y atmósferas. La canción convierte el entorno en emoción: el mar, la brisa cálida y los atardeceres se transforman en un relato sobre el amor, la memoria y los vínculos que permanecen.

El videoclip refuerza esta propuesta visual con una narrativa sensorial en la que el paisaje no solo acompaña, sino que se convierte en protagonista, amplificando el carácter íntimo y nostálgico del sencillo.

Este lanzamiento forma parte de Cumbia de As, un álbum en proceso que estará compuesto por ocho canciones y que aún se encuentra en etapa de desarrollo. Lejos de ser un producto cerrado, el proyecto se plantea como una construcción progresiva, donde cada sencillo revela una parte del universo creativo de Alessia y Vambina.

Bajo esta lógica, “Vichayito” se posiciona como un momento clave dentro del relato, aportando una dimensión emocional que dialoga con la esencia general del disco.

Con Cumbia de As, el dúo propone una relectura de la cumbia peruana que integra guitarras tropicales y una producción contemporánea orientada a mercados globales, sin perder el arraigo local.

El concepto —que une sus iniciales con la simbología de los ases— funciona como una declaración de identidad, fuerza y carácter dentro de la nueva escena latina.

En paralelo, el lanzamiento coincide con un momento de especial resonancia cultural. El día del estreno, Bad Bunny compartió en sus redes sociales imágenes del Perú acompañadas por una canción de “Los Ases del Perú”, generando una sincronía simbólica con el concepto del proyecto. Esta coincidencia refuerza, de manera orgánica, el espíritu de Cumbia de As y conecta con una narrativa más amplia en la que una nueva generación de artistas latinoamericanos reivindica identidad, territorio y estilo propio desde códigos contemporáneos.

Asimismo, la propuesta se expande hacia lo visual y lo conceptual, incorporando elementos de moda, dirección creativa y construcción estética como parte integral del proyecto. Así, Alessia y Vambina no solo presentan música, sino un universo artístico coherente, donde cada lanzamiento suma a una narrativa mayor que dialoga con las nuevas audiencias.

Con el estreno de “Vichayito”, Alessia y Vambina continúan delineando una propuesta sólida y en evolución, posicionándose como una de las apuestas más interesantes dentro de la nueva ola de la cumbia latinoamericana.