Gracias a su papel como Lily en “De vuelta al barrio”, Merly Morello se ganó el cariño del público, que la vio crecer, no solo física, sino actoralmente, por lo que sus seguidores están pendientes de sus pasos; por ello, causó gran revuelo cuando en sus redes sociales llamó “novia” a Alex Béjar, una amiga a la que visitó durante su viaje a España.

Para despejar cualquier duda sobre su situación sentimental, la joven histrionisa aclaró que se llaman así de cariño tras haber filmado la película “Un retiro para enamorarse”, donde interpretan a una pareja. Si bien, las grabaciones terminaron, ellas formaron una gran amistad.

A continuación, Mag te cuenta quién es la actriz española que ocupa un lugar importante en la vida de Morello. Cabe señalar, que el filme que grabaron se estrenará en 2023.

Las imágenes que alborotaron a todos en redes sociales (Foto: Merly Morello / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE ALEX BÉJAR

Nombre completo: Alex Béjar

Alex Béjar ¿De dónde es? Madrid

Madrid Nacionalidad: Española

Española Edad: 24 años

24 años Instagram: @alexbejaar

@alexbejaar TikTok: @alexbejaa

Aquí, tomándose un selfie de perfil (Foto: Alex Béjar / Instagram)

2. ¿QUÉ ESTUDIÓ?

En un inicio, Alex Béjar decidió seguir una carrera, por lo que estudió Comunicación Audiovisual y Publicidad, contó a Only Alfas, un programa online de entrevistas y charlas.

3. SU PASIÓN POR LA ACTUACIÓN

Al sentir que la actuación era lo suyo, decidió estudiar interpretación, sintiendo más atracción por el cine y la televisión. Para ello estudió cursos frente a cámaras en diferentes escuelas, donde adoptó diversos métodos.

Ella busca ser reconocida como una gran actriz, por lo que viene preparándose (Foto: Alex Béjar / Instagram)

4. DEBUT ACTORAL

Béjar contó que su debut actoral fue en “Centro Médico”, una serie que narraba hechos reales y que cada capítulo presentaba algo nuevo, donde interpretó a dos personajes. “Fue mi primer contacto con una producción seria”, señaló en la misma entrevista.

5. SU PASO POR “ÉLITE”

Alex Béjar actuó en “Élite” (2019) como la amiga Lu. Contó a Only Alfas que en aquel momento llegó un poco tarde al casting porque no contaba con un representante; y aunque deseaba hacer una audición para ser protagonista, todo ya estaba copado, por lo que postuló para un pequeño papel.

La histrionisa también sube bastante contenido a sus redes sociales (Foto: Alex Béjar / Instagram)

6. ¿POR QUÉ ES CONOCIDA COMO LA ACTRIZ DE TIKTOK?

Ella es conocida como la ‘Actriz del TikTok’, debido a que en esta red social sube las interpretaciones que ha realizado, así como nuevas actuaciones que han dejado impactados a sus seguidores. Si bien, comenzó a subir contenido en junio de 2021, rápidamente se viralizó, tanto así que cuando viajó a Irlanda, las personas que la reconocían le decían: “Eres la chica de los TikTok o dúos”, algo que le encanta.

7. ¿ACTRIZ O INFLUENCER?

Si bien, Alex Béjar está haciéndose un nombre en el mundo de la actuación, sin duda alguna, el hecho de que suba contenido a sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores, la ha convertido en una influencer. Pero ella tiene las cosas claras: busca ser conocida como una actriz y no como influencer; en todo caso, si sube contenido se enfoca más en la actuación para que no haya confusión y cuando la convoquen a una producción, sea por su trabajo, no por tener gran cantidad de seguidores, precisó en Only Alfas.

Un día en la playa de la actriz española (Foto: Alex Béjar / Instagram)

8. LE ENCANTA LOS DEPORTES

A la actriz le encanta practicar deportes, en especial calistenia, CrossFit y trabajar musculación, aunque no le gusta hacer muchos trabajos con piernas.

9. ROSTRO DE ALGUNAS MARCAS

Béjar también se ha convertido en la imagen de algunas marcas, que promociona en sus redes sociales.