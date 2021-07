Si eres un fiel seguidor de la serie “De vuelta al barrio”, de seguro no te pierdes ninguno de los capítulos de esta producción, que ya va en su cuarta temporada; y aunque las historias que van apareciendo a lo largo de la trama mantienen enganchada a la audiencia, más de uno se ha percatado la ausencia de varios personajes.

Si bien, algunos están alejados por temas de salud como Santiago Suárez y Paul Martin, actores de Beto Ganoza y Pichón Bravo respectivamente, resulta extraño no ver a Alejandro ‘Alex’ Ganoza, a quien se le perdió el rastro de un momento a otro. Lo último que se supo de él fue cuando decide irse del barrio San José con Sofía, días después de pedirle su mano.

Como se recuerda, tras la ceremonia para proponerle matrimonio, el hijo más rebelde de Malena le plantea a su amada ir a recorrer el mundo y disfrutar de su amor, algo a lo que ella se niega, por lo que él decide respetar su decisión; sin embargo, empiezan a surgirle muchos temores sobre su futuro, pero el amor que siente por la mayor de los Bravo puede más.

Con el paso de los días, él nuevamente le propone dejar todo y vivir su romance a plenitud, Sofía acepta y deciden irse en su moto. Ambos se marchan en la madrugada cuando todos descansaban. Lo curioso de esta escena es que a Alex ya no se le ve el rostro, sólo es enfocado de espaldas el momento que sale de su casa y al irse del barrio, y se escucha voz preguntando: “Muy bien ¿lista?”. Desde ese momento, su personaje no volvió más, como sí lo hizo su amada.

El día que Alex y Sofía deciden marcharse del barrio San José. (Foto: América TV)

¿QUÉ PASO CON FERNANDO LUQUE, ACTOR DE ALEX GANOZA?

Tras la salida de Fernando Luque de “De vuelta al barrio”, donde daba vida a Alejandro ‘Alex’ Ganoza, muchos se preguntan que ha sido de su vida. Pues bien, te comentamos que, aunque se alejó de los estudios de grabación, él sigue en el mundo de la actuación, pero en el teatro, donde tiene muchos proyectos.

A través de sus redes sociales, anuncia lo que está haciendo a diario. “En efecto, dejé la televisión. Pues, a veces, hay que dejar ir, pero ¡no teman! Pues ahora pueden encontrarme en el teatro de @la.vacamulticolor”.

En dicho espacio, además de actuar, el histrión de 27 años también ofrece, junto a otros profesionales, talleres de actuación. A su cargo está todo lo concerniente a Gimnasio Actora.

Asimismo, como parte de la reactivación escénica, se encuentra presentando de forma presencial su unipersonal “La fiesta saturnal”, que narra la historia de Manuel, quien en una excursión a las montañas consume una dosis altas de LSD. Tras ello, se aleja de sus amigos y se encuentra con lo sobrenatural hasta perder el sentido de la identidad. La puesta es un retrato de la evolución y la divinidad que vive por dentro cada ser humano.

El unipersonal del actor de 27 años. (Foto: Fernando Luque / Instagram)

A la par tiene un taller de formación actoral a la que los interesados pueden acceder en base a audiciones. “¡Vuelve el TAFFEL! Con mucha alegría, presentamos la nueva versión presencial del Taller de Formación Actoral de Fernando Luque. ¿Cuál es la diferencia con los otros talleres que hemos venido realizando? Que en TAFFEL tenemos miras a una formación profesional, lo cual exige otro tipo de rigor, longitud de tiempo y complejidad en el proceso. Por ello para ingresar es necesario pasar por una audición, que en este caso será virtual y tendrá dos fechas de cierre”, escribió.

Sin duda alguna, Fernando Luque continúa haciendo lo que más le apasiona, y si ya no lo ves por la pantalla chica, pues lo puedes ver el teatro.

¿POR QUÉ DEJÓ “DE VUELTA AL BARRIO”?

A pesar de que el actor señaló que tuvo una gran experiencia en “De vuelta al barrio”, donde conoció a mucha gente y ganó más experiencia, sintió que su ciclo ya había cumplido en la serie televisiva.

“El tema es que a mí personalmente como artista me gusta explorar varias cosas y siento que después de dos años de conocer a un personaje como lo he conocido a Alex sentí la necesidad de buscar otras cosas”, señaló en una entrevista a Jimmy Show TeVe.

Luego de ello, conversó con la producción y les dio a conocer su decisión: “He dado un paso al costado. Quiero dejar claro que no planeo volver y al tener en cuenta que ‘De vuelta al barrio’ se puede extender hasta diez años más, les he dicho que si en algún momento van a terminar la serie que yo sí la haría como que llegar para terminar [con mi personaje], como un proceso final del regreso de Alex, dependerá de los guionistas. Ahora no está en mis planes volver a grabar”.