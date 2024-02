Alexa Samamé remeció ‘Chollywood’ tras presentar candentes chats y audios que mantenía con Christian Domínguez hasta hace solo unos días. La joven modelo de 24 años se presentó en última edición del programa ‘Magaly Tv La Firme’ reveló cómo conoció al cantante e iniciaron su apasionado romance. Sin embargo, también reveló que había sido amenazada para no dar detalles al respecto.

En ese sentido, noche de hoy viernes 2 de febrero, Alexa Samamé utilizó sus redes sociales para evidenciar la escalofriante amenaza que recibió.

¿Cuál fue la terrorífica amenaza que recibió Alexa Samamé?

Según narró Alexa Samamé en el programa de la ‘urraca’, los amigos de Christian Domínguez incluso le habrían ofrecido una fuerte suma de dinero para que no revele detalles de su relación e incluso recibió fuertes amenazas e incluso la habrían llamado desde un penal. “ Diciendo que si voy a vender información que me va pasar algo, me dio a entender eso, yo ni lo vi, ni al manager ni a él les hice caso. En la noche me llama de un número desconocido, que si iba difundir información, recuerda que tienes familia, ahí si yo entré en pánico ”, contó la joven.

Sin embargo, la joven modelo chiclayana sorprendió al mostrar una captura de pantalla en la que se lee una fuerte amenaza contra ella. En la imagen compartida se lee una serie de insultos contra la joven y se ve como una persona sostiene un arma de fuego. “ Oe conch... vas a amanecer fría si sigues hablando mir... recon... ”, se lee.

Alexa Samamé muestra fuerte amenaza que recibió.