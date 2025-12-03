Alexander Abreu & Havana D’ Primera alistan una segunda fecha que solo fue posible gracias a la abrumadora respuesta del público peruano. El reconocido trompetista cubano celebrará su 18° aniversario el próximo 07 de diciembre en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina.

El espectáculo llega gracias a Palmeras Festival y también reunirá en un mismo escenario a otras leyendas de la música cubana y salsera: Issac Delgado, Los Van Van, Alain Pérez, Manolín “El Médico de la Salsa”, Pedro Calvo, Charanga Habanera, Mayito Rivera y Leo Vera, entre otros.

“Perú es mi casa. Estoy agradecido por las muestras de amor y cariño. Regreso a dar una buena descarga de música y en especial para festejar con todos ustedes mis 18 años de trayectoria musical”, comentó el cubano.

Cabe precisar que entradas ya están a la venta en la plataforma de Teleticket y se recomienda adquirirlas con anticipación.

“No queremos que nadie se quede fuera. Palmeras Festival nació para traer a Lima los conciertos de timba y salsa cubana que siempre soñamos, con producciones de clase mundial y precios accesibles en preventa”, señalan los

Organizadores del festival.

Recordemos que Alexander Abreu & Havana D’ Primera se presentarán junto a otras figuras de la salsa el próximo domingo 07 de diciembre en el C.C. Scencia de La Molina. Ventas de entradas el Teleticket.