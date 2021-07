La periodista Alexandra Hörler compartió su felicidad tras comprometerse en matrimonio con su pareja, el odontólogo Juan Francisco Pardo. A través de Instagram, contó que decidió compartir esta parte de su vida porque está muy feliz y enamorada.

“Pocas veces comparto o cuento - “realmente” - detalles de mi vida personal. Siempre preferí manejarlo con pinzas, para no abrir puertas que no pueda cerrar luego. Y porque mi trabajo fue y es, precisamente, trabajar y no hacer novelas de mi vida. Pero hay momentos que valen la pena compartir. A veces, hay tanta felicidad que sólo quieres gritarla por donde vayas”, señaló.

“Y qué mejor que compartirla con ustedes, que llevan años ahí, apoyándome, dando muestras de cariño y, a veces, haciendo críticas que me ayudan a mejorar. Y obvio, también para los haters que ayudan a mover las redes, por su único deseo de tenerlas para jorobar”, agregó.

La periodista agradeció a sus seguidores por los comentarios que ha recibido tras el anuncio del compromiso: “Soy muy feliz y esta vez, quiero compartir todo eso con ustedes, porque sin ustedes, yo no habría podido hacer de mi pasión una carrera y no existiría. Uds siempre han sido parte importante del camino!”.

En diálogo con el diario Trome, Alexandra Hörler contó que “fue una pedida de mano bonita e íntima”. “Fuimos a Ica por el fin de semana a un sitio muy lindo y ahí fue”.

La periodista admitió que no se esperaba “para nada” que le entregue el anillo de compromiso: “Me agarró de sorpresa (...) estoy muy feliz, emocionada y enamorada”.

Asimismo, Alexandra Hörler explicó que se encontraban solos cuando le pidió la mano: “No, solo nosotros. Así fue lindo, no lo hubiera querido de otra manera, fue un momento especial, íntimo y mágico entre una pareja”.

Por el momento, la pareja no tiene fecha para la boda: “Estamos en eso, acabamos de comprometernos y reicén estamos hablando de lo que queremos (para su boda)”.

