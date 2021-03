Alexandra Méndez, más conocida como “La Chama”, reveló que se contagió con el coronavirus o Covid-19 y presentó fuertes síntomas, por lo que no la pasó tan bien.

La modelo venezolana contó que se dio cuenta de que estaba infectada luego de viajar a su país hace varias semanas para pasarla en familia.

Según Alexandra Méndez, se habría contagiado tras asistir a una terapia de cámara hiperbárica, recetada tras realizarse una operación de rinoplastía.

“El domingo me dieron de alta, todo muy bien, llegué a mi casa y el lunes que tenía chequeo fui a otra clínica para hacerme una terapia de cámara hiperbárica porque mi doctor me lo recetó, y pienso que ahí fue donde me contagié porque te tienes que sacar la mascarilla y ponerte como una máscara de oxígeno, va mucha gente, recién estaba operada, con las defensas bajas y agarré rápido el Covid”, contó Alexandra Méndez para Trome.

Contó que tras infectarse con el coronavirus, presentó escalofríos, fiebre, dolor de cuerpo y tos. “Súper fuerte, fueron cuatros días horribles, ahorita no estoy al cien por ciento, estoy con tratamiento y aislada en mi casa, sola”, agregó.

Alexandra Méndez agregó que se encuentra en cuarentena aunque se siente mejor. “No puedo salir, pero creo que ya pasé lo peor, estoy estable y lo que me ayudó siempre es tener mi mente siempre positiva, con buena actitud y entregada en las manos de Dios”, dijo a Trome.

VIDEOS RECOMENDADOS

Sheyla Rojas y su curioso mensaje en redes sociales

Sheyla Rojas y su curioso mensaje en redes sociales - Ojo

TE PUEDE INTERESAR