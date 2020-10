¡Una guerra declarada! Alexandra Méndez, más conocida en el mundo de la farándula como ‘La Chama’, no se quedó callada tras las fuertes acusaciones que hizo Macarena Gastaldo, quien aseguró que la modelo venezolana habría filtrado conversaciones privadas que tuvo la argentina con el futbolista Neymar Jr.

“No me gustan las mentiras y no me gusta cuando la gente no es sincera. Ella no es mi amiga, ella es mi pana, pero no frecuento con ella... pero me parece súper feo que ella diga en su historia algo de mi feo y después se siente ahí a hacerse la víctima”, comenzó diciendo.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños fue el comentario que hizo ‘La Chama’ sobre Macarena, aludiendo que usaría algún tipo de sustancia tóxica. “¿Qué le pasa, le está freekeando la droga, le está haciendo mal o qué? Yo no ando en jueguitos, en las cosas que ella anda, yo no ando en esas cosas”, expresó molesta.

Asimismo, Alexandra explicó cómo es que esas conversaciones privadas entre Macarena y Neymar llegaron a hacerse públicas. “Yo le comenté a él como mi amigo, estábamos hablando del carnaval, me llamó para contarme que el carnaval lo pasaron para julio, y acababa de ver esa vaina en su historia y le comenté. Yo lo acepté, le pedí disculpas”, dijo.

