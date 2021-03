Alexandra Méndez, más conocida en el mundo de la farándula como ‘La Chama’, reveló que viene recuperándose de las secuelas que le dejó el COVID-19, el cual contrajo en Venezuela junto a su madre.

“La recuperación ha sido muy dura, estoy esperando unos resultados de exámenes que me hicieron. Me duelen demasiado las articulaciones, me dan dolores muy fuertes en las piernas, pero estoy haciendo todo lo posible para estar bien, siempre pensando en positivo y encomendada a Dios”, comenzó diciendo.

Asimismo, la modelo venezolana reveló que se infectó del virus justo después de realizarse su rinoplastia, e invitó a todos sus seguidores que se cuiden mucho porque las consecuencias de esta enfermedad son terribles.

“Les juro que el Covid es lo peor, no se lo deseo a nadie, es una enfermedad muy triste. Por favor, cuídense mucho, uno nunca sabe cómo va a atacar al organismo. Me operé (rinoplastia) el 6 de marzo, luego fui a mi terapia de cámara hiperbárica y ahí agarré el virus, en realidad nunca salí de mi casa porque hasta los médicos vienen a inyectarme y verme. Me hice el PCR y estoy esperando los resultados, igual no tengo fuerzas para salir de mi casa”, dijo a Trome.

