Alexandra Méndez “La Chama” reveló que pasó por un momento de angustia tras enterarse que una de las personas que asistieron a un “intercambio de regalos” dio positivo a COVID-19.

En su cuenta de Instagram, la modelo venezolana explicó que estuvo muy preocupada de haberse contagiada, pero se hizo la prueba molecular y dio negativo.

“Gracias a todos por sus mensajes y por su preocupación, tuve unos días con mucha preocupación pero bien, no tengo COVID gracias a Dios. Lo único negativo en mi vida es mi prueba molecular. Coman sano, hagan deporte, cuídense y cuiden a su familia y si se sienten mal no salgan, si tienen síntomas háganse su prueba y no se reúnan. Agradecida”, señaló Alexandra Méndez en Instagram.

Recordemos que días antes, Rodrigo González reveló que Alexandra Méndez, Macarena Vélez y Renzo Costa participaron de un “intercambio de regalos” junto al exchico reality Erito Molina, quien poco después confirmó que tenía coronavirus.

“Marecena Vélez y la Chama se juntaron con amigos, entre ellos Renzo Costa y Erito, según la foto que todos postearon ayer (...) Aquí están todos juntos en reuniones que van en contra de las normas establecidas. Luego eliminaron la foto”, reveló Rodrigo González.

Alexandra Méndez se hizo la prueba de descarte de COVID-19

