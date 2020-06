Hace unos días Alexi Gómez fue puesto al descubierto en el programa de Magaly Medina. Y es que su expareja, Andrea Barrantes, denunció al futbolista por agresión física y psicológica.

Sin embargo las acusaciones no habrían terminado ahí, ya que la joven madre de su hijo asegura que el jugador de Alianza Lima también le habría sido infiel con una muchacha de 23 años llamada Gabriela Aparicio.

“Cuando él me comienza a pegar es cuando me comienza sacar la vuelta con esta chica, venía de verla y venía a pegarme. Ella sabía que se estaba metiendo en una relación y aún así no le interesó”, comentó.

Frente a estas acusaciones, el deportista decidió pronunciarse mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde rechaza totalmente las acusaciones que se le imputan.

“Es necesario emitir el presente comunicado respecto a las declaraciones que viene realizando la srta Andrea Barrantes a través de un programa de televisión. Al respecto debo manifestar que jamás he ejercido violencia física, ni psicológica en contra de la mencionada, ni de su menor hijo, por lo que me someteré y pondré a disposición de las investigaciones que sean necesarias para esclarecer la denuncia en mi contra”, se comienza leyendo en el documento.

“Así también mi total rechazo a las afirmaciones públicas realizadas por la mencionada señorita haciendo referencia a una tercera persona quien merece todo el respeto, emito el presente comunicado a efectos de aclarar todos los hechos que no son más que actos difamatorios que afectan a mi persona mi centro de labores y mi familia”, finalizó diciendo el futbolista.

