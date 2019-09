Ernesto Laguardia, Alexis Alaya y Juan Soler, populares actores de sintonizadas telenovelas que siguieron millones en Latinoamérica, están en Lima para presentar esta noche, en dos funciones, “La homofobia no es cosa de hombres”, en el C.C. María Angola, un espectáculo teatral con el que se desmarcan de cualquier tipo de intolerancia y discriminación a ser humano alguno por su orientación sexual.

“La sociedad en general y la latinoamericana deben de tratar de erradicar las diferencias y la no inclusión de la gente que piensa diferente, que vive su vida de distinta manera a la convencional, que tiene una preferencia diferente. Para nosotros, es un aporte muy importante ser portadores de una obra que trata un tema abordado con seriedad y respeto”, dijo Soler.

Se pronuncian.

Y hablando de excesos, discriminación y homofobia, les preguntamos sobre el escándalo generado en México por la revelación de un supuesto romance entre la diva de las telenovelas Verónica Castro y la conductora y actriz Yolanda Andrade, que está generando comentarios de todo calibre. “Yo estoy en contra de todo esto que se ha generado. Me parece tan básico, tan primario, tan agresivo. La señora Verónica Castro es una persona que merece respeto y no merece que la hayan envuelto en chismes y todo este tipo de cosas”, remarcó Soler.

Defensa.

Alexis Ayala fue más allá y su indignación fue palpable. “¿Sabes qué me parece que es muy delicado? Que lo que sucede en el ámbito privado lo quieran convertir en público con el pretexto y la excusa de que somos personajes públicos. La señora merece todo el respeto, cierta o falsa la información, a quién le importa, a nadie, solamente a ella”, afirmó.

-Y precisamente esa es la esencia de la obra que vienen a presentar: el respeto al otro...

Así es. Hay que respetar, no hay que criticar; si a mí no me afecta lo que haces, por qué yo tengo que juzgarlo o señalarlo. Tu orientación sexual, religión, color de piel o tu nivel socioeconómico no te hace mejor o peor persona; eso no tiene nada que ver.