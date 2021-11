La audiencia para explorar el caso de lavado de activos del alcalde Carlos Burgos, en la que estaría involucrado Alfredo Benavides, se desarrolló este martes 23 de noviembre y el cómico intentó dejar en claro que no es culpable de lo que se le acusa.

“El Ministerio de Cultura le había retirado 2.000 hectáreas a la comunidad por falta de uso, quedó solamente 500 hectáreas. Yo fui a la comunidad; le planteé eso a la comunidad y en un consenso decidieron vendérmelo a mí que había hecho la investigación y se me ofreció en 1 millón de soles y ya no el bus que se pedía y era para que la comunidad baje a la ciudad”, fue la declaración del cómo habría iniciado todo, según Alfredo.

En todo momento, Alfredo dejó en claro no tener vínculo con el alcalde de Lurigancho, Carlos Burgos: “Cuando a mí me ofrecen esa posibilidad, yo viajo solo a la comunidad de Sumbilca. En ningún momento en esta operación aparece el señor Carlos Burgos; ni en la comunidad de Sumbilca ni en el terreno que se menciona ni en ninguna entrega de dinero ni con banco. Yo nunca he recibido absolutamente 1 sol del señor Carlos Burgos de forma directa, indirecta, ni de ninguna forma”.

