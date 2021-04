¡FUEGOOOO! Alfredo Zambrano concedió su primera entrevista luego de que hace unos días Magaly Medina anunciará su separación. El notario aclaró que su ruptura no se debe a un tema de infidelidad.

El diario Trome logró conversar en exclusiva con la expareja de la ‘Urraca’ donde lamentó su separación con la periodista. Asimismo confesó que el amor sigue latente.

“Esta es una situación (su separación) en la que Magaly y yo estamos muy apenados, pero a veces hay que tomar decisiones en las que ya por mucho conversar y dialogar, no puedes llegar a un buen entendimiento”, manifestó.

“El amor no se ha esfumado para nada, por mi parte va estar latente mucho tiempo”. añadió.

Por otro lado, el también cantante negó tajantemente los rumores de relaciones secretas extramatrimoniales con otras mujeres fueran la causa de su separación.

“Me da risa, no soy del medio y antes me disgustaba mucho todo esto, pero ahora ya tengo ‘cuero de chancho’ para soportar esta situación. Es totalmente falso lo que escriben que yo embaracé a una persona o que haya una tercera persona y eso causó que lo nuestro se rompa. No he visto (esos comentarios), no estoy en Instagram, sí en Twitter, pero he preferido no ver la televisión, nada de espectáculos ni redes sociales, porque este rompimiento doloroso hace que al ver eso, me afecte porque todavía hay un sentimiento, pero la gente me comenta y les digo que es falso. Esta es una decisión de ambos totalmente pensada y con mucha tristeza por ambas partes”, aseveró.

VIDEO RECOMENDADO

Andrea San Martin y Sebastián Lizarzaburu aparecieron juntos en televisión

Andrea San Martin y Sebastián Lizarzaburu aparecieron juntos en televisión - diario OJO

TE PUEDE INTERESAR