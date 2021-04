Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu aseguran que siguen solteros y que no han retomado su relación. Sin embargo, cuando le preguntaron Andrea si le ha llevado el desayuno a la cama al ‘hombre roca’ - en uno de sus tantos viajes - se puso nerviosa y no supo qué decir. Luego de algunos segundos, la modelo dio una respuesta que no convenció: “¡están mintiendo, ellos acaban de mentir!”, dijo Janet Barboza. Descubre qué pasó en el set. | VIDEO: América TV