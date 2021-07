Allison Pastor se encuentra en boca de todos luego de que su esposo Erick Elera manifestará su descontento con la producción de “Reinas del show”. Es que según el actor habría cierto favoritismo por algunas participantes en el reality de baile.

Hoy 20 de julio, Alisson Pastor se presentó en el programa ‘América Hoy’ para aclarar el tema, sin embargo, la modelo no pudo evitar quebrarse por la polémica que se ha armado tras las declaraciones de su esposo.

“No sé de dónde sacan que tengo algo contra Korina. No tengo nada en contra de nadie, he venido a competir, a lucirme (…) Para mí es muy importante estar bien a la altura. No quiero pelear con nadie (…)”, comenzó diciendo.

Asimismo, negó tener algún problema con Korina Rivadeneira y Leslie Moscoso.

“A pesar de que dijeron muchas cosas de mí, que soy una mentirosa y me refiero a lo que pasó con Leslie Moscoso, solo quiero decir que soy una buena persona y no voy a permitir que nadie me humille y me haga sentir mal”, añadió entre lágrimas.

Recordemos que Allisson Pastor fue quien obtuvo las mejores puntuaciones en la segunda y tercera gala. Sin embargo, el último 17 de julio, Korina Rivadeneira le arrebató ese puesto, ya que se lució haciendo acrobacias en telas.

Foto y Videos: (América TV | Instagram/@allisonpastor)

