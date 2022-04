¡Mucha fuerza! Allison Pastor decidió utilizar sus redes sociales para referirse a la lesión que sufrió durante una competencia extrema en “Esto es Guerra”. Y es que la pareja de Erik Elera, con la voz entrecorta, relató qué fue lo que ocurrió exactamente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo reveló que se someterá a una intervención quirúrgica, motivo por el que se ausentará del programa por unas semanas. “Es algo que emocionalmente me destruyó al principio, pero ya estoy aquí y voy a contarles lo que me pasó”, comenzó diciendo.

Asimismo, la combatiente comentó que en pleno juego se cayó, tropezó y resbaló bruscamente. “Fue ahí donde la rodilla se me salió. En mi reacción me la quise regresar, a consecuencia, tuve la mala noticia que se me rompió el ligamento cruzado y el interior al 100%. Tengo dañado una parte del menisco y un hematoma en los cartílagos”, dijo bastante apenada.

La también empresaria manifestó que luego de la operación tendrá que llevar una larga terapia para poder recuperarse. “Necesito operación sí o sí para reconstruir el ligamento cruzado. Tengo que tomarlo con paciencia y mucha fuerza, es algo frustrante porque es una para a todo lo que hago, que es el deporte. Por algo pasan las cosas, estoy fuerte y para adelante”, finalizó.

