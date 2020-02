Mucho se ha hablado sobre una supuesta boda entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró; sin embargo, dicho evento parece estar lejos de ocurrir.

A través de Instagram, Alondra García Miró recibió cientos de preguntas sobre los supuestos planes de boda que tiene con el capitán de la selección peruana.

Por primera vez, la ‘ojiverde’ utilizó sus redes sociales para aclarar que todavía no tienen planes de matrimonio. Aparentemente, Alondra García Miró iba a contar por qué todavía no se casa con Paolo Guerrero, pero terminó prometiendo que iba a contarle a sus seguidores cuando ya tengan planes de boda.

“Voy a aprovechar de responder esta pregunta porque no les miento que más de la mitad de las preguntas es si me voy a casar o cuándo me voy a casar. Pero no chicas, todavía no me voy a casar, todavía no. Cuando me... cuando sea el momento yo les prometo que les voy a contar, se los prometo”, explicó la ex chica reality cuando le preguntaron “para cuándo la boda”.

Recientemente, Alondra García Miró aseguró que quería casarse “para toda la vida”, pero hasta el momento Paolo Guerrero no se ha pronunciado sobre un supuesto matrimonio.

“Deseo, con todo mi corazón, un matrimonio para toda la vida. Hoy en día pasa mucho: empiezan los problemas, las papas queman y las parejas se separan. No es así. Uno tiene que tener compromiso con todo lo que haga”, dijo Alondra semanas atrás.

Alondra- diario ojo

Karen Schwarz cumpleaños - diario ojo

