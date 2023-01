La influencer Alondra García Miró recibió el Año Nuevo 2023 hace algunas horas en Sri Lanka, país al que viajó hace algunos días para despedir el año 2022.

En su cuenta de Instagram, Alondra García Miró publicó un mensaje poco antes del Año Nuevo: “Gracias 2022… y que esté 2023 venga recargado de salud, trabajo, paz, amor y muchos sueños por cumplir para todos!”.

Además, la ‘ojiverde’ publicó un video que muestra sus momentos más importantes en el año 2022: “And with that the 2022 season comes to an end... (Y con esto la temporada 2022 llega a su fin)”, se lee en el video.

Asimismo, en sus historias de Instagram publicó detalles del hermoso hotel en el que recibió el año 2023, aunque no contó con quién se encuentra de vacaciones en ese lugar.

“Listos para recibir el 2023? Alguna tradición que tengan a las 12?”, preguntó a sus seguidores. Además, Alondra García Miró contó que su cábala para recibir el año son las lentejas.

“Esta es mi tradición para recibir Año Nuevo! Infaltables! Mis lentejitas!!! Las que me conocen saben mi tradición de comer lentejas debajo de la mesa! Es algo muy Santillanas (su familia materna)”, contó Alondra, quien también comió las 12 uvas.

