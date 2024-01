Alondra García Miró fue nominada en los People’s Choice Awards 2024 en la categoría de Influencer Latino. La peruana le pidió a sus seguidores a votar por ella.

Con 3 millones de usuarios en redes, la expareja de Paolo Guerrero es una de las influencers más destacadas de nuestro país. Por ese motivo, fue considerada en esta premiación, que se realizará el 18 de febrero en California, Estados Unidos.

“Yo estaba en México por un viaje de trabajo, con una marca que me encanta. Al día siguiente, después de un trabajo fuertísimo, me marcaron para una reunión que no tenía idea de qué se trataba, ni me las olía, cero. Estaba en el cuarto del hotel, empacando, y me dicen que estaba nominada para Influencer Latina 2024, te juro que yo casi me muero. Creo que en ese momento no podía entender lo que estaba pasando, justo estaba con mi mánager al costado, ella igual, yo empecé a saltar como loca en todo el cuarto, de ahí me puse a llorar, pero lágrimas de felicidad ”, manifestó la modelo para Infobae.

“ Fue como que todo estaba conectado, todo esfuerzo tiene su recompensa, me nominaron a ese premio que no lo podía creer ”, agregó.

En dicha categoría de los People’s Choice Awards se encuentran otro siete nominados: Dani Valle, Kel Calderón, Laura Sánchez, Luz Carreiro, Sujun Kim, Surthany Hejeij y Tefi Russo.

¿Cómo votar por Alondra García Miró?

Visita el sitio oficial: VOTEPCA.COM/LA .

. Crea una cuenta o inicia sesión con tus credenciales.

Navega entre los nominados hasta encontrar a Alondra García Miró.

Haz clic en su imagen para votar por ella.

