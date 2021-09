El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra habría pretendido acercarse a la conductora Magaly Medina mandándole mensajes a través de conocidos, según contó la periodista en su programa ‘Magaly TV La Firme’ de ATV.

Fiel a su estilo, Medina aprovechó un momento de su programa “Magaly TV, la firme” para responder a Álvaro Paz de la Barra por los presuntos hechos. Según explicó, sus constantes informes sobre el alcalde no son por un “tema personal”.

“Hay otra cosa que quiero aclarar o decir. Todo esto no es nada personal, no conozco al alcalde de La Molina ni lo quiero conocer. No es nada personal y lo digo para que el alcalde de La Molina deje de mandar mensajes con personas que saben que de alguna forma llegan a mí”, contó Medina.

“Yo no voy a bajar mi tono, esto es principista, no es una cuestión de porque me cae mal o bien, no se trata de eso. Creo que se tiene clara mi postura siempre en este programa. A mí no me vengan a sobonear, no los tomo en cuenta, no hago caso y me siento realmente ofendida cuando veo que tratan de utilizar a personas alrededor mío para darme mensaje ¿Entendido?”, añadió la conductora.

Cabe señalar que Magaly Medina dio este mensaje luego de presentar un informe recordando las polémicas en la relación sentimental entre Álvaro Paz de la Barra y la conductora de TV, Sofía Franco.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Álvaro Paz de la Barra confirma que retomó relación con Sofía Franco: “Estamos corrigiendo los errores” Video: Magaly Medina