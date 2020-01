​¿Álvaro Stoll sí es bisexual? Él revela este detalle de su relación con Andrea

Álvaro Stoll descartó varios temas en conversación con OJO. El exintegrante del desaparecido 'Verano Extremo' dijo que la 'relación' que mantenía con Andrea San Martín se enfrío, debido a los problemas que tuvo con la madre de su hija, Cristina Dubrovina. De otro lado, descartó que fuera bisexual, tal como la gente podría creer luego que la exconductora de Hola a Todos, dejara en duda ese tema, pues Xoana González apretó el botón rojo en 'El Valor de la Verdad', para que no pueda responder la pregunta.

"Todas las cosas se complicaron. A raíz de este tema decidimos dejar de vernos y así fue. A veces conversamos por teléfono o wassap, y como los problemas son similares nos hablamos las cosas que pasan. Pero cuando salió lo de 'El valor de la verdad', la bendita pregunta que le hicieron, también tuve una discusión con ella. No entendí por qué tocaron (el botón rojo), no tenía nada que ver ahí" dijo Álvaro Stoll sobre lo que pasó con Andrea San Martín.

Según el exintegrante de realities, Andrea San Martín se justificó señalando que era culpa de Xoana, que ella había apretado el botón. "No tenía por qué apretarlo. Era una respuesta fácil de responder, eso me dijo Andrea. Si fuera bisexual lo diría sin ningún problema, pero yo estoy seguro de lo que soy. Por eso no me hice tanto lío de salir en la TV, no soy bisexual", señaló Álvaro Stoll.

¿Pero quedó la duda? "Eso sí me molestó, pero la verdad que tengo ahorita más problemas y temas con mayor prioridad como el de mi hija. Y como no comentaron mucho lo dejé pasar, no me hago problemas, mis amigos y mi familia lo saben, eso es secundario, no me importa" comentó Álvaro Stoll.

Álvaro Stoll finalmente cree que es lo mejor haberse separado de Andrea San Martín "Es lo mejor, tanto como para ella y para mí. A raíz que salí con Andrea empecé a tener problemas con mi hija. A ella también la estaban insultando mucho, así que decidimos alejarnos por acuerdo mutuo"

