Alyssa Milano experimentó casi todos los síntomas del COVID-19 y cuatro meses después recién pudo recuperarse. Sin embargo, hoy que ya se encuentra libre de la enfermedad, tras dar positivo para los anticuerpos, mantiene algunas secuelas.

La actriz quiso impactar a sus seguidores mostrando en Twitter las secuelas que ha dejado el coronavirus en su cuerpo, tal como la caída del pelo. En las imágenes se ve a Milano cepillando su cabello mojado y cómo un gran mechón de pelo cae.

“Solo quería mostrarte la cantidad de cabello que está saliendo de mi cabeza (...) Pensé en mostrarles lo que el COVID-19 le hace a tu cabello. Por favor, tómense esto en serio”, señaló la popular actriz.

“Un cepillado, esta es mi pérdida de cabello. Usen la mascarilla”, agregó mostrando su cabello a la cámara.

Sobre los síntomas de la enfermedad, Milano aseguró no haberse sentido tan enferma antes: “Me dolía todo, perdí el olfato y sentía como si un elefante estuviera sentado en mi pecho. No podía respirar. No podía retener la comida. Perdí más de 4 kilos en 2 semanas. Estaba confundida y tenía fiebre. Además los dolores de cabeza eran horribles”, contó en Instagram.

