Todos los conductores de ‘América hoy’ no pudieron contener las lágrimas y rompieron en llanto, luego de conocer las historias dolorosas que acaban de vivir la psicóloga Lizbeth Cueva y la chef Angélica Chinén.

Todo ocurrió cuando Janet Barboza pidió una reflexión a la psicóloga por todas aquellas personas que han perdido un ser querido, en especial debido a la pandemia del nuevo coronavirus. “Es una Navidad en la que muchas familias no van a pasar con muchos seres queridos, ¿no Lizbeth?”

Lizbeth Cueva se conmovió ante la pregunta y señaló: “Es cierto, es un momento difícil para muchas familias, esa pregunta me afecta mucho”. Ethel Pozo entre lágrimas señaló: “Quiero agradecerte todos los días que has venido a América hoy pese a la profunda perdida que tuviste muy fuerte este año y no fallaste ningún día, te levantaste por tus hijos, este año perdiste a la persona que amabas”.

Y la psicóloga respondió: “Sí perdí al padre de mis hijos el mes de marzo, y me duele más como madre porque había muchos planes, proyectos y para mí es muy difícil. Este es mi lado como ser humano, estoy dejando de lado mi rol como psicoterapeuta, para mí es muy difícil darles soporte a mis hijos todos los días. Mi hijo se Confirmó el mes pasado y él no estuvo presente, pero sé que de dónde estás ambos nos perdonamos y tenemos dos hijos maravillosos a quienes amo porque viene de ti”, señaló con la voz entre cortada, quien se disculpó por quebrarse.

Ethel Pozo se conmovió hasta las lágrimas y agradeció a la especialista en salud mental por ser fuerte ante la adversidad. Esta confesión también conmovió a la chef Angélica Chinén, quien empezó a llorar y también confesó haber perdido este año a su esposo.

“Tengo cinco meses de haber pedido a mi compañero de vida, de pena, de luchas de alegrías, de todo. Por eso le digo desde acá: ‘José nos perdonamos, donde tú estés feliz navidad, guía a nuestros hijos”, señaló llorando Angélica Chinén.

Janet Barbosa aprovechó para enviar sus condolencias a todas las familias que han perdido a un ser querido. Mientras Christian Domínguez tampoco pudo contener las lágrimas y se vio cómo se conmovió por estas dos dolorosas confesiones.

VIDEO RECOMENDADO

Giselo le juega broma a Christian Domínguez