Ángela Curich, amiga de Sheyla Rojas, le respondió a Melissa Paredes luego de que fuera tildada como una “cartera bamba”.

La amiga de Sheyla Rojas, quien también es conocida como “Sheylón”, le pidió a Melissa Paredes no olvidar su pasado.

“Yo soy una cartera bamba, ¿Y ella qué es?, ¿Una original? Ay mi amor, mi amor. Que no se olvide, que nadie se tiene que olvidar cuando eran imitaciones”, respondió Ángela Curich para “Amor y Fuego”.

Además, la amiga de Sheyla Rojas dijo que el karma existe. “Yo creo que las personas tienen que acordarse de su antes y su después mi amor, porque todo regresa, el karma existe”.

Ángela Curich también se lanzó para dejar en claro que no ve el programa “América Hoy”. “No lo he visto, no veo su programa. No los veo, te lo juro que no los veo”.

Recordemos que Melissa Paredes, conductora de “América Hoy”, soltó la lengua de más he hizo un incómodo comentario cuando hablaban sobre las “barbies de la televisión”.

Cuando fue el turno de Sheyla Rojas y su amiga Ángela Curich, conocida como Sheylón, Paredes no se midió y dijo: “Es como una cartera bamba y una cartera de verdad”.

