Alejandro Merino, sobrino del expresidente del Perú Manuel Merino, habló de su inédita amistad con Adolfo Aguilar, actual jurado de ‘El Artista del Año’. En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’ también se refirió a Alejandro Pino, el popular ‘Chocolatito’, quien resultó ser muy cercano al productor.

“La verdad no lo conozco, no sé quién es, tengo entendido que se llamaba Cesa Pino y, en el 2019, se cambió su nombre a Alejandro como yo”, dijo Merino sobre el exintegrante de ‘Esto Es Guerra’.

Sobre Aguilar, aseguró que son buenos amigos, “hablamos un montón de todo y nos ayudamos mutuamente”.

“(Con Adolfo) Nunca hemos hablado del Chocolatito, como no me importa ese tema a mi, no lo tocamos”; declaró.

Estas declaraciones causaron sospecha en Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, quien consideró que Alejandro Merino tiene ganas de “fregar públicamente” a Adolfo.

“A mí me suena a ex despechado, qué quieres que diga, estamos todos pensando lo mismo. Ningún pata, ningún brother sale a decir eso (...) siento que es un ex despechado, o le gustaba Adolfo o pasó algo con Adolfo”, cuestionó ‘Peluchín’.

Rodrigo también le recomendó a Adolfo tener cuidado con Alejandro Merino: “creo que tendría que seleccionar mejor con quién se junta, a quién le abre la puerta de su casa (...) para mi, qué feo tener un ex así”.

