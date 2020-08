“Amigos por siempre” es una de las telenovelas mexicanas más recordadas por los fans en toda latinoamérica, en especial por las actuaciones de Belinda, Mickey Santana, Martin Ricca, Ernesto Laguardia y muchos más. Sin embargo, algunos de sus actores no se llevaban tan bien como demostraban en la pantalla chica frente a todos los televidentes.

Producida por Rosy Ocampo, famosa productora de novelas, en el año 2000, la también conocida como “Amigos x siempre” se convirtió en uno de los favoritos de los escolares y los jóvenes, ya que presentaban temas juveniles a la par que disfrutaban de las aventuras de los estudiantes del prestigioso Colegio Instituto Vidal.

Hace ya más de 20 años que han pasado desde el estreno de la serie, y muchas cosas de las grabaciones se han revelado con las entrevistas a sus protagonistas. Por ejemplo, se confirmó que Belinda no se llevaba nada bien con Martin Ricca, su co-protagonista, y de hecho se señaló en su momento que la cantante tenía celos de él.

¿Qué pasó exactamente con ellos y por qué se dio esta rivalidad? Univision ha hecho un recuento de lo sucedido con estos jóvenes actores cuando aún no cumplían la mayoría de edad, por lo que en ese entonces no se tomaba mucho en cuenta los problemas de relaciones que tenían los pequeños protagonistas.

¿POR QUÉ BELINDA TENÍA CELOS DE MARTIN RICCA EN “AMIGOS POR SIEMPRE”?

¿Por qué Belinda tenía celos de Martin Ricca? (Foto: Televisa)

Como se sabe, Belinda y Martin Ricca trabajaron juntos a inicios de los 2000 protagonizando “Amigos por Siempre”, y en ese entonces ella tenía 10 años y él 14. Él no era de México, sino que había nacido en Argentina y fue en el año 1998 que se mudó a ese país con las gestiones de su productor Adrián Posee, protagonizando la telenovela “El diario de Daniela” junto a Daniela Luján.

Según HaahiFM, cuando en 1999 integró el elenco de “Amigos por siempre”, Belinda quedó cautivado por él. Al parecer, Martin era el amor platónico de Belinda, pero nunca llegaron a ser más que compañeros de estudio. Lo que sí se sabe, es que ella comenzó a tener celos del actor por su preferencia con el equipo de producción y los fans de la novela.

En una entrevista para el programa “La Oreja”, la cantante confesó que en su momento no se sentía nada cómoda grabando al lado de Martin Ricca, porque ella siempre quedaba en segundo lugar cuando se requería algo. Ella menciona que, por ser hombre, Martin siempre era adorado por su fanaticada y el equipo de grabación lo ponía a él por encima de los demás.

“En esa época era Martín el que tenía siempre todas las ventajas por ser hombre, y todas las niñas le gritaban en el escenario, y a mí me costó trabajo que los fans me conocieran, me respetaran. Y en la novela muchas veces era como ‘primero Martín, y luego todos los del grupo’”, comentó la actriz y cantante en la entrevista.

En definitiva, los tiempos han cambiado, y ahora las novelas y series de televisión intentan ser más inclusivos con respecto a los protagonistas que aparecen en pantalla. No obstante, antes era muy difícil para las jóvenes actrices destacar por encima de los galanes de telenovela, en especial porque las mostraban como el clásico término de “damisela en apuros”.

Pero Belinda no dejó que esto la detuviera. Gracias a su talento en la música y la actuación, se ganó al público que hasta el día de hoy la sigue fielmente a todos sus conciertos. Con los años los celos que sentía por Martin Ricca desaparecieron, pero más que nada se debió a que ambos continuaron con sus carreras por caminos distintos.