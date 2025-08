Luego de agotar entradas en 2024, la exitosa obra musical “Amor de marinera” regresa por dos únicas funciones con una versión renovada y mejorada este 29 y 30 de noviembre en el Teatro Peruano Japonés.

Considerada la primera producción musical del teatro peruano con el más grande despliegue tecnológico que utiliza el sistema Time code -que sincroniza a la perfección luces, sonido y pantallas-, la obra promete cautivar con su historia amor, rivalidad y orgullo que lo atrapará desde el primer segundo. Entradas en Joinnus https://bit.ly/3Z9v5F7 .

“Amor de marinera” cuenta con un gran despliegue de 30 bailarines, todos campeones nacionales y mundiales de marinera norteña, como los protagonistas Dayanne Agüero (Campeona Nacional y Mundial de Marinera Norteña 2024) y Alejandro de Jesús Corcuera Paucar (Bicampeón mundial de Trujillo, campeón adulto 2024 y actor en formación). Además, el elenco actoral cuenta con la experiencia del actor Jesús Delaveaux, quien regresa a las tablas después de estar dedicado a la docencia.

“Nosotros estamos muy emocionados de reponer nuevamente ‘Amor de marinera’ las tres funciones que realizamos fue lleno total y muchos se quedaron con las ganas. La obra en Lima ha sido un éxito, no me sorprendió porque la marinera es un baile que enamora y gusta al 90 % de los peruanos, esta obra tiene una producción única por eso el público ha caído rendido. Estamos haciendo algo nunca visto y muy difícil de replicar, por la pasión, por el nivel de baile, de producción audiovisual y sonido”, aseveró el creador, director y productor de la obra Hugo Romero, el primer laureado mundial de Marinera Norteña (título máximo obtenido por ser campeón de campeones).

Junto a Romero, se suman el conocido productor de espectáculos con especialización en artes visuales Juan Carlos Ruiz, Lorena Beryón como gerente de producción y como productora ejecutiva Luisa fuentes, Embajadora de la fundación Rayito de Sol Spanish Immersion Early Learning Center, principal patrocinador de la obra. Todos ellos tienen el proyecto de llevar la marinera a teatros de Broadway y que sea reconocida por la UNESCO.

“Nosotros consideramos que la marinera como baile peruano tiene las características y las cualidades para poder llegar a espectáculos de primer nivel tanto en Broadway como en Las Vegas, que son lugares donde se presentan espectáculos alucinantes. Estamos en el camino de eso, estamos construyendo ese camino, y estamos convencidos que paso a paso vamos a llegar muy lejos, y ese lejos se llama Broadway. No es fácil, no hay apoyo del Estado y es muy difícil hoy en día que marcas peruanas o internacionales que están en Perú apuesten por un espectáculo de este nivel. Hemos tratado de tocar puertas, pero no nos hace caso, así que nosotros seguimos con nuestros propios medios sacando adelante ‘Amor de marinera’ porque estamos convencidos que en algún momento se van a dar cuenta que esto es un orgullo nacional. Seguiremos avanzando paso tras paso hasta lograr que la marinera sea reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco”, aseveró Romero.