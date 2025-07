La actriz peruana Sylvia Majo es el rostro protagónico de “Ovejas y Lobos”, cortometraje dirigido por Alex Fischman que ha conquistado más de 25 festivales internacionales y se estrenó gratuitamente en Vimeo el 23 de julio.

En “Ovejas y Lobos”, desde un rol contenido y profundamente humano, Majo interpreta a una madre que pierde a su hijo en medio del conflicto armado interno peruano, con una intensidad emocional que ha conmovido a públicos de todo el mundo.

“El secreto está en la escucha”, explica Majo sobre su proceso actoral. “No creo en la memoria emotiva, sino en estar presente. Ensayo cada escena construyendo acciones, entornos, sin forzar el dramatismo. Eso permite que todo fluya con naturalidad”.

Sylvia Majo es una actriz peruana de 56 años, y participó en destacadas producciones como 'Misterio', 'Los otros libertadores' y más | Foto: Difusión

Su interpretación, marcada por la contención y el silencio, le valió el Premio a Mejor Actriz en el First Run Film Festival de la NYU Tisch School of the Arts, y le ha permitido compartir con audiencias tan diversas como las del festival Clermont-Ferrand en Francia, considerado el “Cannes de los cortos”, o las de Palm Springs y Raindance.

Para Majo, ver cómo su personaje genera identificación en espectadores internacionales ha sido profundamente revelador. “Desgraciadamente, hay historias de desaparecidos en todo el mundo. Sentí la emoción de la gente al ver el corto, sus abrazos, sus comentarios… Me di cuenta de lo universal de esta historia”.

El cortometraje, que también ha sido galardonado en Lima, México y España, aborda una historia íntima desde uno de los capítulos más dolorosos de la historia peruana. En palabras de la actriz: “En nuestra profesión también resistimos. A veces sin apoyo, pero nunca nos amilanamos. Eso nos hace más fuertes”. Y ya vislumbra su próximo reto: trabajar fuera del país, llevando su talento a nuevos horizontes.

El estreno en línea de “Ovejas y Lobos” fue el 23 de julio y es una oportunidad única para ver el trabajo de una actriz que hoy representa, con fuerza y sensibilidad, a la escena audiovisual peruana en el mundo.