¡No pudo ocultarse más! Amy Gutiérrez fue puesta al descubierto por el programa de Magaly Medina. Y es que recordemos que hace unos días, se deslizaron los rumores que la salsera estaría nuevamente enamorada tras permanecer soltera por algunos meses.

Según una cuenta de espectáculos, la cantante estaría en coqueteos con un conocido bailarín llamado Álvaro Peralta. “Según fuentes muy confiables (extremadamente confiables), el nuevo galán de Amy se llama Álvaro Peralta, bailarín de Daniela Darcourt”, escribió el periodista Samuel Suárez, fundador de “Instarándula”.

Con lo que no contaba la intérprete de “No sé”, es que las cámaras del programa de la ‘Urraca’ captarían el preciso momento cuando se encontraba muy bien acompañada de dicho muchacho. “¿Que romance? No mi amor, yo no quiero crear ese tema de la especulación. Yo estoy tranquila con mi amistad, con mis amigos”, fue lo que declaró en un inicio la salsera.

Sin embargo no todo quedó ahí, ya que Amy al pensar que las cámaras se encontraban apagadas, dio una versión de los hechos completamente distinta. Aquí la conversación con el reportero de ATV.

R: Amy pero que salga Alvaro pues...

A: No, ¿por qué han venido así? Mi mamá no sabe que estoy con él y ahora vas a sacar esta nota, ¿qué hago? Dime (...) Pero escúchame, cómo hago, tú me vas a causar problemas con mi mamá y mi papá.

R: ¿Por qué? Si es un buen chico

A: Sí, pero mis papás no saben que yo obviamente estoy saliendo, es obvio pues, te voy a decir que no estoy saliendo pues, no pues.

TE PUEDE INTERESAR