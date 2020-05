No cabe duda que la pelea entre Amy Gutiérrez y Mayra Goñi (por el amor de Nesty) fue el escándalo de la semana. La salsera pudo desahogarse en "El ‘Reventonazo de la Chola’ y responder a las críticas en su contra.

Amy no solo aclaró que ella no se metió en la relación de Mayra y Nesty, sino que - entre lágrimas - le mandó un mensaje a su examiga: “Quiero que Mayra sepa que no la juzgo, al contrario, yo la entiendo. Lamento muchísimo que por algo así se haya acabado la amistad”.

¿Cuánto fue el rating?

Gracias a la presentación de Amy, el programa de América Televisión logró ser el programa más visto en su horario del último sábado al alcanzar 18.8 puntos de rating.

De esta manera, el espacio humorístico de Ernesto Pimentel se impuso a sus competencias de Latina, ‘El wasap de JB’ que hizo 13.3, mientras que ‘La Máscara’ obtuvo 8.4.

Pimentel se mostró contento por la gran acogida del televidente en su segunda semana consecutiva luego que regresara a grabar tras la cuarentena decretada por el Gobierno para frenar el brote del coronavirus.

Para el próximo sábado, la ‘Chola Chabuca’ prometió que le rendirá un homenaje a su “esposo” Eusebio Chato Grados, quien falleció a causa de un paro cardiaco.

“Un día, él aceptó participar de la secuencia y fue tal el éxito que luego hicimos un especial en el que me casé con el ‘Chato’ por civil, siendo mis padrinos Pepe Vásquez y Lucila Campos”, dijo Pimentel, quien agregó que desde ese momento nació una amistad que se cimentó con colaboraciones.

“Lo último que hablé con él fue que íbamos a hacer un evento para el Día de la Madre… De verdad, Eusebio fue una persona que siempre dio más. Cada momento que pude conocer de él, era de aprendizaje: entender lo que era una tunantada, un huayno moderno, sus canciones, qué representaba la identidad huanca", concluyó.

