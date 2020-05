Amy Gutiérrez respondió a los ataques de sus detractores en las redes sociales luego de su polémico distanciamiento con Mayra Goñi. La salsera se mostró muy afectada en una entrevista que le hizo Ernesto Pimentel, “La Chola Chabuca”, al punto de llorar frente a cámaras.

Ella mandó un mensaje a los otros dos protagonistas del escándalo: Mayra y Nesty. Lo que llamó la atención fue la indirecta que le envió al cantante cubano.

“Quiero que Mayra sepa que no la juzgo, al contrario, yo la entiendo. Lamento muchísimo que por algo así se haya acabado la amistad”.

“A Nesty espero que le vaya super bien en todo lo que hace, que nunca pierda esa humildad. Que también pueda él, quizá en algún momento, salir a aclarar algunas cosas para que no sigan habiendo malos entendidos porque me encantaría que él también pudiera decir algo, aunque sea”.

Amy Gutiérrez indicó que nunca traicionó a Mayra Goñi y que le explicó en que contexto se dieron esas declaraciones. La cantante se puso más emotiva al momento de hablar de su familia, en especial, de su madre a quien la acompañó cuando estuvo una semana internada en la clínica.

“Una cosa es que se metan conmigo y yo lo dejo porque soy muy respetuosa en ese tema. Yo no me meto con nadie y si a mí me señalan, ok, señálame. Yo no necesito responderte, no necesito decirte nada delante de las cámaras o de la gente. (...) Pero si se meten con mi familia, eso es algo que yo no puedo permitir y creo que hoy quiero mostrar a esa Amy que no se va a dejar”, sostuvo Amy.

Amy Gutiérrez se quiebra en llanto por acusaciones de Mayra Goñi sobre Nesty (16/05/20)

