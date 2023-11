Amy Gutiérrez decidió confesarle a sus seguidores que actualmente está luchando contra la depresión a través de un video en su cuenta de Instagram.

La salsera mostró su lado más humano tras admitir que en ocasiones se siente abrumada. Al relatar cómo se sentía, no pudo evitar contener las lágrimas.

“ Días difíciles siempre van a haber. No me da vergüenza que me vean así la verdad, porque soy un ser humano como todos, y también me deprimo, también siento, también a veces me siento sola, también a veces las cosas no me salen como quiero ”, sostuvo con la voz entrecortada.

“ A veces me cuesta comprender este remolino de sentimientos que siento. Hoy es uno de esos días, donde me cuesta pararme de mi cama, me cuesta pensar positivo, me cuesta tener apetito, me cuesta ir a entrenar, voy a tratar de calmarme un poco. No he parado de llorar en toda la noche ”, agregó.

Posteriormente, afirmó que compartió este inusual episodio de su vida para liberar emociones: “En la mañana, unas tres horitas, estuve despierta y me volví a acostar a dormir y me acabo de levantar y otra vez, sigo llorando… quizás con estas historias quiero desahogarme un poco. Esta también es mi realidad, muchos días que no me ven, obviamente”.

