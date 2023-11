Luego que el Poder Judicial ratificó la condena a la conductora Magaly Medina por difamación en contra del futbolista Jefferson Farfán, la popular ‘Urraca’ dio sus descargos contra el exfutbolista.

El primero en pronunciarse fue el exseleccionado, quien en su cuenta oficial de Instagram celebró la noticia y mandó varios mensajes contra Magaly.

Esta última accedió a una entrevista con Trome y rompió su silencio explicando que aún falta una tercera instancia.

“A Farfán siempre le encanta jactarse. Él debería estar en falta porque las mentiras no las digo yo, las dice él, intentando junto a su abogado tratando de confundir a la justicia. Hacerle perder el tiempo porque toda la vida ha sido un hombre que no le gusta que hablen de él. Qué pena, pues, se aguanta. Ahora que está fuera del fútbol y no le interesa a nadie, tampoco voy a hablar de él porque en mi programa siempre hablo de gente mediática. Y él después que se haya retirado del fútbol, a nosotros prácticamente es un desconocido para nuestro programa”, expresó.

“Le encanta mentir, que gane en una segunda instancia, no significa que gane un juicio. Este juicio tiene una tercera instancia, se va hasta Corte Suprema. Todavía nos vamos a seguir viendo las caras y como ya mi abogado ha apelado porque esto ha salido hace semanas, ya está en apelación. Todo lo que se ha dictaminado en esa sentencia está suspendida”, agregó.