Mayra Goñi se ha vuelto tendencia, tras revelar en sus redes sociales que su amistad con Amy Gutiérrez terminó cuando le preguntaron sobre si existiese la posibilidad de darse un beso con Nesty, pareja de la cantante, y ella aseguró que todo dependía de "lo que podía fluir en el escenario”.

Y es que luego de estas declaraciones, el cubano, quien se encuentra actualmente cumpliendo la cuarentena en Miami, se habría molestado con la actriz y decidió borrar todas las fotos y video que tenían juntos.

Nesty utilizó su cuenta en Instagram para enviar un mensaje indirectamente a la peruana. "Cuando se cierran todos los caminos, Dios se encarga de abrir los cielos a tu favor”, escribió el cantante.

Sin embargo esto no habría quedado ahí, ya que la intérprete de “Víctima” le habría seguido los pasos y también habría borrado todo tipo de contenido junto al cubano.

Amy decide no declarar

La cantante de salsa, Amy Gutiérrez, prefirió mantenerse al margen de la polémica entre la pareja y no le quiso contestar a su examiga Mayra Goñi. “No quiero opinar del tema porque estaría dando pie para que sigan los comentarios. Realmente yo me encuentro ocupada en mis proyectos y no voy a perder mi tiempo en cosas que no me suman”.

