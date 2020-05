Tras el escándalo en el que se vio involucrada por culpa de Mayra Goñi, Amy Gutiérrez reapareció en sus redes sociales para hacer una reflexión.

La cantante se animó a publicar su “Expectativa vs. Realidad” y comentó que no le gusta andar por la vida como si estuviera posando siempre para Instagram.

“Subí mi expectativa vs. realidad porque me retó una amiga mía y me pareció super increíble poder hacer esto porque mostrarnos a nosotros mismos que somos reales como esto de aquí y no andar por la vida simplemente como una foto de Instagram posando así”, explicó Amy Gutiérrez.

En ese sentido, Amy Gutiérrez se mostró orgullosa de sus ‘rollitos’: “Para sentirnos bien con todo primero tenemos que sentirnos bien nosotros mismos. No tengan miedo porque esto es hermoso, esto es lo que nos hace ser nosotros mismos y de corazón espero que lo tomen en cuenta”.

“No está mal que por ahí tengan un rollito de más porque es lo más humano”, expresó.

Amy Gutiérrez también retó a cantantes como Daniela Darcourt, Paula Arias y Estrella Torres.

Amy Gutiérrez en Instagram - diario Ojo

