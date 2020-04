En medio de la pandemia por el coronavirus o Covid-19, algunos artistas se han visto afectados económicamente y por ello ha salido a la palestra la posibilidad de entregarles un bono como ya se hace a muchas familias.

Al respecto, la cantante de salsa, Amy Gutiérrez se mostró a favor de la entrega del bono para los artistas cuyas presentaciones se han visto paralizadas.

Para Radio La Zona, Amy Gutiérrez dijo: "Yo pienso que sí debería haber un bono para los artistas, me gustaría que no nos dejen para el final y sí piensen en una solución para nosotros que no podemos ni trabajar”.

La intérprete de ‘No te contaron mal’, agregó: “La gente piensa que podemos vivir de todo lo que hemos ganado pero si es que no hay trabajo ya no podemos vivir de lo que hacemos”.

Amy Gutiérrez agregó que muchos músicos se han visto perjudicados y sus recursos cada vez son más escasos. “Hay un equipo de trabajo que tengo que ayudarlos y no tengo cómo, tengo que estar allí buscando la oportunidad para poder tener ingresos”, agregó.

