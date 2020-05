La cantante Amy Gutiérrez terminó envuelta en un escándalo que no advirtió a tiempo. Ella ha sido el blanco de críticas en las redes sociales al ser considerada la ‘manzana de la discordia’ entre Nesty y la actriz Mayra Goñi, luego de que esta última revelara que no confiaba en ella y que - incluso - habían terminado su amistad.

Nesty utilizó su cuenta en Instagram para enviar un mensaje a la peruana, sin mencionarla. "Cuando se cierran todos los caminos, Dios se encarga de abrir los cielos a tu favor”, escribió el cantante. Igualmente el muchacho se encargó de eliminar de su cuenta todas las fotografías en las que aparece con Mayra.

Del mismo modo, Amy Gutiérrez ha publicado un mensaje inédito: “Déjalos que te juzguen, déjalos que te malinterpreten, déjalos que hablen de ti. Sus opiniones no son tu problema, mantente amable y auténtico, sin importan lo que hagan o digan. Nunca dudes de lo que vales, solo sigue brillando como lo haces siempre”.

De otro lado, en declaraciones a Trome, comentó: “Sí. Estoy triste (por las declaraciones de Mayra), pero no quiero ahondar en el tema porque sería agrandar eso y la verdad solo quiero acabar con el tema”

Lo que dijo Mayra Goñi sobre Amy, su ‘examiga’

"Los de la producción me preguntaron qué haría si les mandaban darse un beso al final de una canción y, como soy actriz, les respondí que si ameritaba podían hacerlo porque son profesionales (...) Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó...”, agregó Mayra en una transmisión en vivo.

Agregó que si bien conversó con la artista de manera educada, no volvería a confiar en ella.

“Ella y yo conversamos en su momento, soy educada. El día que la vea la voy a saludar, pero lamentablemente no puedo confiar más en ella, ni brindarle mi amistad después de lo que dijo”, refirió.

VIDEO RECOMENDADO

Flavia Laos admite que Patricio Parodi no ve “Te volveré a encontrar”

Flavia Laos admite que Patricio Parodi no ve "Te volveré a encontrar"