Mayra Goñi generó todo un escándalo al revelar, en una de sus transmisiones en vivo, que su amistad con Amy Gutiérrez se quebró, cuando aseguró en “El artista del año” que “todo podía fluir con Nesty”, pareja de Goñi.

Lo que nunca imaginó la actriz fue que el cantante cubano, actualmente en Miami por la cuarentena, se molestaría con ella y habría decidido terminar su relación a distancia.

Nesty utilizó su cuenta en Instagram para enviar un mensaje a la peruana, sin mencionarla. "Cuando se cierran todos los caminos, Dios se encarga de abrir los cielos a tu favor”, escribió el cantante. Igualmente el muchacho se encargó de eliminar de su cuenta todas las fotografías en las que aparece con Mayra.

AMY MUDA

La cantante de salsa prefirió mantenerse al margen de la polémica entre la pareja y menos quiso contestar a su examiga Mayra Goñi. “No quiero opinar del tema porque estaría dando pie para que sigan los comentarios. Realmente yo me encuentro ocupada en mis proyectos y no voy a perder mi tiempo en cosas que no me suman”.

El romance entre Mayra y Nesty se inició en los ensayos de “El Gran Show”. Ella había terminado con Fabio Agostini.

VIDEO RECOMENDADO

Flavia Laos admite que Patricio Parodi no ve “Te volveré a encontrar”

Flavia Laos admite que Patricio Parodi no ve "Te volveré a encontrar"