Amy Gutiérrez cree que Yahaira Plasencia es una referente de la salsa peruana porque según la joven cantante, la ‘Patrona’ ha demostrado mayor versatilidad en la música.

“Creo que cada una tiene su estilo pero debo mencionar una. Ahorita me gusta mucho el estilo que está haciendo Yahaira, no quiero que lo vean como que una canta mejor que la otra , me encanta la voz de Daniela, Brunella, lo que Paula está haciendo con sus chicas”, manifestó en ‘Hablemos de Belleza’.

En ese sentido, Amy dijo que prefiere a Yahaira porque su estilo es similar al suyo, además, elogió que esté estrenando covers de otras canciones.

“ Siento que el estilo de Yahaira me gusta porque me encanta lo urbano, me encanta lo pop, la versión que ha sacado recién así como balada de una cantante antigua. Diría que todas son referentes de la salsa pero me alineo más con el género de Yahaira ”, añadió.

