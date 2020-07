La cantante Amy Gutiérrez contó una terrible experiencia durante un enlace en el programa “América HOY”. La salsera narró que, recientemente, fue víctima de asalto a manos de un delincuente, quien le terminó arrebatando su celular.

“Me da mucha cólera, impotencia, y miedo”; detalló a Ethel Pozo y Renzo Schuller.

Según reveló, “la persona que me quitó un celular, no tenia la apariencia de un delincuente”. Lo que más causó sorpresa es que el asaltante no llevaba mascarilla.

“Estaba sin mascarilla y tenía ropa de vestir. Fue de la nada, estaba entrando a mi domicilio, me empujaron y arrancharon el celular. Yo me quedé en shock”.

Pese al forcejeo, terminó cediendo el celular: “mi mamá siempre me dice que si te quieren quitar algo, dalo no más”.

VIDEO RECOMENDADO

Daniela Darcourt habla sobre sus pasados representantes

Daniela Darcourt habla sobre sus pasados representantes

TE PUEDE INTERESAR